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12:07, 14 августа 2018 139
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Рязанцев вновь предупредили о тридцатиградусной жаре

Рязанцев вновь предупредили о тридцатиградусной жаре

Фото: Pixabay.com

Рязанское ГУ МЧС выпустило очередное метеопредупреждение. Днем 15 и 16 августа воздух прогреется до +30, +31 градуса.

Напомним, столбики термометров поднимались выше тридцатиградусной отметки в минувшие выходные.


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