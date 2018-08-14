Роспотребнадзор рассказал, как защитить свои данные

Роспотребнадзор
Россиянам напомнили, что при получении смс-уведомления о блокировке карты или списании денег не следует перезванивать по указанному в сообщении номеру Нужно сходить в банк лично или проверить баланс через онлайн-банк.
Гражданам рекомендуют внимательнее изучать анкеты и опросные листки, быть острожными, покупая у людей, занимающихся квартирным сетевым маркетингом, продуктов и мелкой бытовой техники: цены на их товары могут быть завышены в десятки раз.
Кроме того, следует с осторожностью посещать бесплатные демонстрации косметологических услуг.
«Продавцы таких товаров и услуг, услышав о недостатке денежных средств, убеждают граждан заключать кредитные договоры на крупные суммы, — отметили специалисты. — Документация по таким сделкам часто сложная и запутанная, напечатанная мелким шрифтом. Продавцы настойчивы и торопят с подписанием договора».