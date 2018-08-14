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8:44, 14 августа 2018 226
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Роспотребнадзор рассказал, как защитить свои данные

Роспотребнадзор рассказал, как защитить свои данные

Фото: Pixabay.com

Роспотребнадзор рассказал, как защитить персональные данные. В ведомстве советуют не отдавать никому паспорт, никогда не называть пин-код и СVV (трехзначный код на обратной стороне) банковской карты.

Россиянам напомнили, что при получении смс-уведомления о блокировке карты или списании денег не следует перезванивать по указанному в сообщении номеру Нужно сходить в банк лично или проверить баланс через онлайн-банк.

Гражданам рекомендуют внимательнее изучать анкеты и опросные листки, быть острожными, покупая у людей, занимающихся квартирным сетевым маркетингом, продуктов и мелкой бытовой техники: цены на их товары могут быть завышены в десятки раз.

Кроме того, следует с осторожностью посещать бесплатные демонстрации косметологических услуг.

«Продавцы таких товаров и услуг, услышав о недостатке денежных средств, убеждают граждан заключать кредитные договоры на крупные суммы, — отметили специалисты. — Документация по таким сделкам часто сложная и запутанная, напечатанная мелким шрифтом. Продавцы настойчивы и торопят с подписанием договора».


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