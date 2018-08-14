Под Рязанью воздушной волной от поезда убило мужчину

В понедельник, 13 августа, на железной дороге под Рязанью погиб мужчина. Инцидент произошел неподалеку от платформы «237-й километр» в окрестностях деревни Букрино, пишет издательство «
Известно, что 86-летний пенсионер вместе со своей женой шел вдоль полотна железной дороги на электричку. Воздушная волна от проходящего мимо поезда сбила его с ног и отбросила в сторону. Мужчина скончался через некоторое время.
«Пока неясно, что именно стало причиной смерти: удар от падения или его последствия в виде недомогания», — говорится в сообщении.