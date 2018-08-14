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12:56, 14 августа 2018 3 383
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Под Рязанью воздушной волной от поезда убило мужчину

Под Рязанью воздушной волной от поезда убило мужчину

Фото: Издательство «Пресса»

В понедельник, 13 августа, на железной дороге под Рязанью погиб мужчина. Инцидент произошел неподалеку от платформы «237-й километр» в окрестностях деревни Букрино, пишет издательство «Пресса».

Известно, что 86-летний пенсионер вместе со своей женой шел вдоль полотна железной дороги на электричку. Воздушная волна от проходящего мимо поезда сбила его с ног и отбросила в сторону. Мужчина скончался через некоторое время.

«Пока неясно, что именно стало причиной смерти: удар от падения или его последствия в виде недомогания», — говорится в сообщении.


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