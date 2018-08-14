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10:25, 14 августа 2018 102
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Парк в Новомичуринске благоустроят к ноябрю

Парк в Новомичуринске благоустроят к ноябрю

Фото: Издательство «Пресса»

Парк на проспекте Смирягина в Новомичуринске благоустроят к ноябрю, сообщает издательство «Пресса».

Первую часть парка уже привели в порядок. Там есть площадки для воркаута, качели, карусели и скамейки. На оставшейся территории сделают велосипедные дорожки шириной в два с половиной метра.

«В прошлом году к благоустройству первой части парка на Смирягина нам удалось приступить только в начале сентября, — рассказал глава администрации Юрий Иванов. — И погода не благоприятствовала. В этом году времени у ребят будет побольше, надеемся, что и погода не подведет — так что к концу октября, как и запланировано, торжественно откроем вторую часть нашего замечательного парка».


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