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10:48, 14 августа 2018 1 390
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Начался суд над скопинцем, зарезавшим женщину в центре города

Начался суд над скопинцем, зарезавшим женщину в центре города

Во вторник, 14 августа, начался суд над жителем Скопина, который 24 мая зарезал женщину около магазина «Магнит» в центре города. Ранее ему продлили срок ареста.

Известно, что 22-летний молодой человек вынудил 36-летнюю предпринимательницу остановить машину. Женщина ехала на последний звонок к своему сыну.

Во время конфликта подсудимый дважды ударил скопинку ножом и скрылся с места происшествия. Пострадавшую доставили в реанимацию, где она скончалась от ранений и потери крови.

Позже выяснилось, что злоумышленник хотел жениться на женщине, но та отвергла предложение.

Спустя два дня после происшествия скопинец сдался следователям сам, 28 мая его арестовали.


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Академия тенниса имени Озерова — один из крупнейших центров подготовки теннисистов в России. В ее стенах тренируются более 250 спортсменов разных возрастов, в том числе десять членов национальной сборной Российской Федерации по теннису и большинство членов сборной Рязанской области.

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