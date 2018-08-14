Начался суд над скопинцем, зарезавшим женщину в центре города

Во вторник, 14 августа, начался суд над жителем Скопина, который 24 мая зарезал женщину около магазина «Магнит» в центре города. Ранее ему
Известно, что 22-летний молодой человек вынудил 36-летнюю предпринимательницу остановить машину. Женщина ехала на последний звонок к своему сыну.
Во время конфликта подсудимый дважды ударил скопинку ножом и скрылся с места происшествия. Пострадавшую доставили в реанимацию, где она скончалась от ранений и потери крови.
Позже выяснилось, что злоумышленник
Спустя два дня после происшествия скопинец