Николай Любимов попросил застройщиков оборудовать окна детскими блокирующими замками. Об этом во вторник, 14 августа,
Губернатор привел данные статистики: в 2017 году из окон многоэтажных домов выпали 17 детей.
«С начала 2018 — уже 6. Считаю эту ситуацию недопустимой, необходимо принять меры для ее исправления», — сказал он на заседании правительства.
Любимов распорядился, чтобы руководители минстроя «провели серьезную работу с застройщиками» и в проектно-сметную документацию включали оснащение окон детскими блокирующими замками.
По словам Николая Любимова, при строительстве новых многоэтажек нужно устанавливать камеры видеонаблюдения.
«Новые технологии стоят дороже, но за финансовыми затратами стоят человеческие жизни, здоровье детей. Это по силам нашим застройщикам», — сказал он.