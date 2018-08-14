Для рязанских предпринимателей проведут бесплатный семинар «Успешное ведение бизнеса»

Центр поддержки предпринимательства региона организует для рязанцев бесплатный семинар «Успешное ведение бизнеса». Он пройдет 22 августа в конференц-зале «Рязань-1» конгресс-отеля «Амакс».
Регистрация участников начнется в 10:00, здесь же можно будет выпить кофе. С 11:00 до 16:00 перед рязанцами выступят известные спикеры: гендиректор Института финансового развития бизнеса Ильдар Шайхутдинов и общественный деятель, стратег, со-основатель бизнес-акселератора «Ледокол» Екатерина Ледокол. Они проведут семинар по развитию лидерских качеств для предпринимателей, их команды и успешного бизнеса.
Ожидается, что рязанцы:
- овладеют инструментами лидерства, позволяющими усилить лидерскую позицию руководителя, менеджера, владельца бизнеса;
- расширят портфель управленческих стратегий;
- сформируют и отработают навыки искусства убеждения сотрудников, инвесторов, чиновников, партнеров;
- освоят инструменты саморегуляции и регуляции напряжения в процессе общения и/или при возникновении конфликтной ситуации;
- разовьют навыки харизматического управления, лидера поймут новые источники финансирования и получение моделей
- работы с инвесторами, банками и институтами развития.
Для участия в семинаре необходимо предварительно записаться по