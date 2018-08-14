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10:37, 14 августа 2018 842

Для рязанских предпринимателей проведут бесплатный семинар «Успешное ведение бизнеса»

Для рязанских предпринимателей проведут бесплатный семинар «Успешное ведение бизнеса»

Центр поддержки предпринимательства региона организует для рязанцев бесплатный семинар «Успешное ведение бизнеса». Он пройдет 22 августа в конференц-зале «Рязань-1» конгресс-отеля «Амакс».

Регистрация участников начнется в 10:00, здесь же можно будет выпить кофе. С 11:00 до 16:00 перед рязанцами выступят известные спикеры: гендиректор Института финансового развития бизнеса Ильдар Шайхутдинов и общественный деятель, стратег, со-основатель бизнес-акселератора «Ледокол» Екатерина Ледокол. Они проведут семинар по развитию лидерских качеств для предпринимателей, их команды и успешного бизнеса.

Ожидается, что рязанцы:

  • овладеют инструментами лидерства, позволяющими усилить лидерскую позицию руководителя, менеджера, владельца бизнеса;
  • расширят портфель управленческих стратегий;
  • сформируют и отработают навыки искусства убеждения сотрудников, инвесторов, чиновников, партнеров;
  • освоят инструменты саморегуляции и регуляции напряжения в процессе общения и/или при возникновении конфликтной ситуации;
  • разовьют навыки харизматического управления, лидера поймут новые источники финансирования и получение моделей
  • работы с инвесторами, банками и институтами развития.

Для участия в семинаре необходимо предварительно записаться по ссылке или по телефону 971-700.


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