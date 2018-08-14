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10:13, 14 августа 2018 151

«Династия» разыскивает победителей фото-акции фестиваля «Подбелка»

«Династия» разыскивает победителей фото-акции фестиваля «Подбелка»

Рязанская клиника семейной стоматологии «Династия» подвела итоги розыгрыша призов, который прошел 3 августа на улице Почтовой в рамках фестиваля «Подбелка».

Для рязанцев организовали лотерею: все желающие заполнили анкеты и поместили их в специальный лототрон. Участники розыгрыша получили в подарок более 120-ти зубных щеток и 50 сертификатов на стоматологические услуги номиналом 1000 рублей.

Также в этот день стартовала акция с розыгрышем сертификата на 3000 рублей. Для участия необходимо было заполнить анкету, сфотографироваться с Дино-фигурой и выложить фото в Instagram с хештегом #улыбкарязани62, отметив страницу @dynasty_dental_clinic.

Организаторы рассказали, что в розыгрыше призов поучаствовали около 150 человек. Многие уже получили заслуженные подарки от клиники «Династия». Всем, кто заполнил анкеты, но не смог поприсутствовать на розыгрыше лотереи, необходимо позвонить по номеру 515-525.

Кроме того, до конца лета там действует акция — профессиональная чистка зубов за 2000 рублей. Подробности можно узнать в официальной группе «ВКонтакте» по тегу #дентикюротдинастии. А участники розыгрыша могут посетить бесплатную консультацию.


Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

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