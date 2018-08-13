За полгода рязанцы взяли ипотеку на десять миллиардов рублей

За полгода рязанцы взяли ипотеку на 10,04 миллиарда рублей. За шесть месяцев этого года в регионе оформили 5 851 рублевый ипотечный жилищный кредит (ИЖК). По сравнению с аналогичным периодом 2017 года объем кредитования увеличился в 1,8 раза, а количество выданных кредитов — в полтора раза, сообщили в рязанском отделении Банка России.
Средний размер ипотеки повысился за год на 0,2 миллиона рублей до 1,7 миллиона, а срок погашения — с пятнадцати с половиной лет до шестнадцати с половиной. В июне ипотеку выдавали в среднем под 9,48% годовых.
По данным на 1 июля, рязанцы должны по ипотечным кредитам 42,2 миллиарда рублей. За год сумма выросла на 28,1%.
«Доля ипотечных кредитов в структуре розничного кредитного портфеля увеличилась за год на 1,9 п.п. до 46,7%. При этом сохранилось высокое качество обслуживания задолженности по ипотеке. Неплатежи населения на 1 июля составили всего 0,6% от суммарной задолженности по ИЖК», — отметили в рязанском отделении ЦБ.