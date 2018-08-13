В сараевском селе Бычки освятили и воздвигли купол нового храма. Об этом сообщило издательство «
Чин освящения купола и креста провели в субботу, 11 августа, в день Рождества святителя Николая Чудотворца.
«Воздвижение купола это символ вашей веры. Уже совсем скоро храм откроет свои двери для богослужения, — рассказал храма Дмитрия Солунского села Паники отец Климент. — Надеюсь, что вы будите приходить сюда, ведь любой храм начинается с людей. Сейчас все больше и больше храмов возводятся в России, а это значит, возрождается вера, любовь к Богу».
Храм в честь священномученика Арефы Сараевского начали строить осенью прошлого года.
Напомним, в этот же день рязанский митрополит
10 августа в михайловском селе