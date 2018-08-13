Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:16, 13 августа 2018 895
 0    0

В сараевском селе Бычки освятили и воздвигли купол нового храма

В сараевском селе Бычки освятили и воздвигли купол нового храма

Фото: Издательство «Пресса»

В сараевском селе Бычки освятили и воздвигли купол нового храма. Об этом сообщило издательство «Пресса».

Чин освящения купола и креста провели в субботу, 11 августа, в день Рождества святителя Николая Чудотворца.

«Воздвижение купола это символ вашей веры. Уже совсем скоро храм откроет свои двери для богослужения, — рассказал храма Дмитрия Солунского села Паники отец Климент. — Надеюсь, что вы будите приходить сюда, ведь любой храм начинается с людей. Сейчас все больше и больше храмов возводятся в России, а это значит, возрождается вера, любовь к Богу».

Храм в честь священномученика Арефы Сараевского начали строить осенью прошлого года.

Напомним, в этот же день рязанский митрополит проинспектировал строительство нового храма в Рыбном.

10 августа в михайловском селе освятили новый храм.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
11:50, 13 августа 2018
В Новомичуринске «пятерка» врезалась в понтонный мост. Фото
11:41, 13 августа 2018
Карельский Герострат. В поджоге деревянной церкви 18 века в Кондопоге подозревают школьника
11:16, 13 августа 2018
В сараевском селе Бычки освятили и воздвигли купол нового храма
10:03, 13 августа 2018
Рязанские школьники прошли подготовку к олимпиадам в лагере МФТИ
9:40, 13 августа 2018
Страховщики предложили ограничить срок обращения за выплатой по ОСАГО
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Академия тенниса имени Озерова. Чего добились на сегодняшний день?

Академия тенниса имени Озерова. Чего добились на сегодняшний день?

Академия тенниса имени Озерова — один из крупнейших центров подготовки теннисистов в России. В ее стенах тренируются более 250 спортсменов разных возрастов, в том числе десять членов национальной сборной Российской Федерации по теннису и большинство членов сборной Рязанской области.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:25, 2 августа 2018 67 136
Парашютисты, техника и «Синева». В Рязани отметили День ВДВ
20:45, 4 августа 2018 28 389
На площади Ленина прошла выставка ретро-автомобилей. Фото
14:32, 4 августа 2018 25 835
Ливень эмоций. Под Рязанью в четвертый раз прошел «Авиамикс». Фото
14:54, 9 августа 2018 20 546
Появились фото с места аварии с четырьмя погибшими в Ряжском районе
13:55, 11 августа 2018 17 970
В Рязани завершился международный «Авиадартс-2018». Фото
Все новости
Голосования

Вы покупаете цифровой контент?

Окончание опроса: 15.08.2018
Архив голосований
Форум