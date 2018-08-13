В субботу, 17 августа, в Рязани проведут фестивали красок и светящихся шаров. Праздники организуют у ТЦ «Европа» на улице Советской Армии.
Фестиваль красок начнется в 14:00. В 15:00 и 16:00 будут танцевальные и вокальные номера. Организаторы пообещали три «залпа» красок.
В 21:00 там же начнется фестиваль светящихся шаров. На площадке перед торговым центром выступят танцоры и саксофонист. В 21:45 будет фаер-шоу, а в 22:00 — флешмоб шаров.
«Волшебный шар, напоминающий нашу планету, можно будет забрать с собой после фестиваля. Его свет еще долго будет наполнять дом теплом тысячи сердец, объединившихся в этот вечер!» —
Напомним, в пятницу, 17 августа, на Ореховом озере будет фестиваль
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