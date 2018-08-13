В Рязани квартиру с индивидуальным отоплением отказались отключать от централизованной сети. Об этом сообщила пресс-служба облсуда.
Рязанка переоборудовала свою квартиру под индивидуальное отопление, получив на это все необходимые разрешения. Затем она написала заявление в МУП РМПТС, чтобы ее отключили от централизованной системы теплоснабжения, но ей отказали. Женщина в ответ обратилась в суд, но и там ее ждало разочарование.
Московский районный суд решил, что коммунальщики действовали по закону, поскольку согласно статье 158 Жилищного кодекса, все жильцы обязаны платить за содержание общедомового имущества, в которое входит система теплоснабжения и выделить отдельную долю нельзя. Кроме того, часть 15 статьи 14 ФЗ «О теплоснабжении» прямо запрещает запрет на переход отдельных квартир на индивидуальное отопление.
«Эти ограничения установлены в целях сохранения теплового баланса всего жилого здания, поскольку при переходе на индивидуальное теплоснабжение хотя бы одной квартиры в многоквартирном доме происходит снижение температуры впримыкающих помещениях, нарушается гидравлический режим во внутридомовой системе теплоснабжения», — гововорится в сообщении.
В итоге Московский районный суд отказал рязанке в иске, а областной суд оставил решение первой инстанции без изменений. Ее отказались отключать от централизованного отопления.