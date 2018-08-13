Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

18:46, 13 августа 2018 222
 0    0

В Пронском районе 12-летняя москвичка на квадроцикле врезалась в машину

В Пронском районе 12-летняя москвичка на квадроцикле врезалась в машину

Фото: Pixabay.com

В Пронском районе 12-летняя москвичка на квадроцикле врезалась в припаркованную машину. Об этом сообщило издательство «Пресса».

Авария произошла в деревне Ланинка.

«Родители виноваты. Московские дачники — приехали в деревню и расслабились», — рассказал госавтоинспектор Александр Ливанов.

Он пояснил, что летом учащаются ДТП с участием несовершеннолетних. Ливанов раскритиковал родителей, покупающих подросткам мопеды, скутеры и мотоциклы.

«Сидящий за рулем велосипеда или мопеда считается водителем, и обязательно должен выполнять все требования ПДД даже в том случае, если не выезжает со двора на дорогу», — напомнил инспектор.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
18:46, 13 августа 2018
В Пронском районе 12-летняя москвичка на квадроцикле врезалась в машину
17:37, 13 августа 2018
В пожаре на улице Забайкальской погибла женщина
16:17, 13 августа 2018
В результате жесткой посадки Ми-8 в горах Таджикистана погибли пять человек
15:51, 13 августа 2018
В Кальном мужчина избил собутыльников арматурой
15:49, 13 августа 2018
На улице Забайкальской загорелась квартира
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Академия тенниса имени Озерова. Чего добились на сегодняшний день?

Академия тенниса имени Озерова. Чего добились на сегодняшний день?

Академия тенниса имени Озерова — один из крупнейших центров подготовки теннисистов в России. В ее стенах тренируются более 250 спортсменов разных возрастов, в том числе десять членов национальной сборной Российской Федерации по теннису и большинство членов сборной Рязанской области.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:25, 2 августа 2018 67 322
Парашютисты, техника и «Синева». В Рязани отметили День ВДВ
20:45, 4 августа 2018 28 531
На площади Ленина прошла выставка ретро-автомобилей. Фото
14:32, 4 августа 2018 25 944
Ливень эмоций. Под Рязанью в четвертый раз прошел «Авиамикс». Фото
8:23, 13 августа 2018 23 077
На площади Ленина разбился мотоциклист. Фото
14:54, 9 августа 2018 20 754
Появились фото с места аварии с четырьмя погибшими в Ряжском районе
Все новости
Голосования

Вы покупаете цифровой контент?

Окончание опроса: 15.08.2018
Архив голосований
Форум