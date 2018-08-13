В Пронском районе 12-летняя москвичка на квадроцикле врезалась в машину

В Пронском районе 12-летняя москвичка на квадроцикле врезалась в припаркованную машину. Об этом сообщило издательство «
Авария произошла в деревне Ланинка.
«Родители виноваты. Московские дачники — приехали в деревню и расслабились», — рассказал госавтоинспектор Александр Ливанов.
Он пояснил, что летом учащаются ДТП с участием несовершеннолетних. Ливанов раскритиковал родителей, покупающих подросткам мопеды, скутеры и мотоциклы.
«Сидящий за рулем велосипеда или мопеда считается водителем, и обязательно должен выполнять все требования ПДД даже в том случае, если не выезжает со двора на дорогу», — напомнил инспектор.