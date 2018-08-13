Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:37, 13 августа 2018 575
 0    0

В пожаре на улице Забайкальской погибла женщина

В пожаре на улице Забайкальской погибла женщина

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области

В пожаре на улице Забайкальской, который произошел 13 августа, погибла женщина. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Еще одну рязанку удалось спасти, уточнили в ведомстве.

Напомним, в девятиэтажке загорелась двухкомнатная квартира, на место происшествия выезжали пять пожарных расчетов.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
17:37, 13 августа 2018
В пожаре на улице Забайкальской погибла женщина
16:17, 13 августа 2018
В результате жесткой посадки Ми-8 в горах Таджикистана погибли пять человек
15:51, 13 августа 2018
В Кальном мужчина избил собутыльников арматурой
15:49, 13 августа 2018
На улице Забайкальской загорелась квартира
13:50, 13 августа 2018
Конфликт водителей в центре Рязани попал на видео 3
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Академия тенниса имени Озерова. Чего добились на сегодняшний день?

Академия тенниса имени Озерова. Чего добились на сегодняшний день?

Академия тенниса имени Озерова — один из крупнейших центров подготовки теннисистов в России. В ее стенах тренируются более 250 спортсменов разных возрастов, в том числе десять членов национальной сборной Российской Федерации по теннису и большинство членов сборной Рязанской области.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:25, 2 августа 2018 67 244
Парашютисты, техника и «Синева». В Рязани отметили День ВДВ
20:45, 4 августа 2018 28 508
На площади Ленина прошла выставка ретро-автомобилей. Фото
14:32, 4 августа 2018 25 930
Ливень эмоций. Под Рязанью в четвертый раз прошел «Авиамикс». Фото
8:23, 13 августа 2018 22 609
На площади Ленина разбился мотоциклист. Фото
14:54, 9 августа 2018 20 734
Появились фото с места аварии с четырьмя погибшими в Ряжском районе
Все новости
Голосования

Вы покупаете цифровой контент?

Окончание опроса: 15.08.2018
Архив голосований
Форум