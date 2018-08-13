В Пехлеце начали строить показательный ФАП

В кораблинском селе Пехлец начали строить показательный фельдшерско-акушерский пункт. На него уйдет 6,2 миллиона рублей, сообщает издательство «
Бригадир монтажников-сборщиков Валерий Бондаренко пояснил, что здание построят без использования легковоспламеняющихся материалов. Его возведут на 26 винтовых металлических сваях. Пол, стены и потолок утеплят минватой. В ФАП проведут водопровод, газ и электричество. В здании сделают 12 комнат. По словам Бондаренко, это будет первый показательный бюджетный объект в области.
Фельдшерско-акушерский пункт сдадут к 1 октября.