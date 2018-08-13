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17:17, 13 августа 2018 588
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В Пехлеце начали строить показательный ФАП

В Пехлеце начали строить показательный ФАП

Фото: Издательство «Пресса»

В кораблинском селе Пехлец начали строить показательный фельдшерско-акушерский пункт. На него уйдет 6,2 миллиона рублей, сообщает издательство «Пресса».

Бригадир монтажников-сборщиков Валерий Бондаренко пояснил, что здание построят без использования легковоспламеняющихся материалов. Его возведут на 26 винтовых металлических сваях. Пол, стены и потолок утеплят минватой. В ФАП проведут водопровод, газ и электричество. В здании сделают 12 комнат. По словам Бондаренко, это будет первый показательный бюджетный объект в области.

Фельдшерско-акушерский пункт сдадут к 1 октября.


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