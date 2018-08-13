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11:50, 13 августа 2018 337
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В Новомичуринске «пятерка» врезалась в понтонный мост. Фото

В Новомичуринске «пятерка» врезалась в понтонный мост. Фото

Фото: Издательство «Пресса»

В Новомичуринске «пятерка» врезалась в понтонный мост. Авария произошла 11 августа, сообщает издательство «Пресса».

Машина едва не угодила в реку.


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