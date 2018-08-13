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12:28, 13 августа 2018 91
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В кремле откроется выставка рязанских реликвий

В кремле откроется выставка рязанских реликвий

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

Во Дворце Олега откроется выставка «Реликвии земли Рязанской». Посетители смогут увидеть шитье, деревянную скульптуру, работы мастеров золотого и серебряного дела, книжные памятники, говорится на сайте историко-архитектурного музея-заповедника.

Большинство экспонатов связано с православным храмом. Зрителям покажут украшения XII—XIII веков из старорязанских кладов, самую раннюю сохранившуюся рукописную книгу региона Евангелие 1460 года, а также Псалтирь конца XV века с записью о заложении Переяславля Рязанского. На выставке будут скульптуры Николы Можайского и Параскевы Пятницы, первых русских святых Бориса и Глеба XVII—XVIII веков, драгоценные книжные оклады XVII века и плащаница строгановского шитья 1680 года.

Экспозицию откроют четверг, 16 августа, в 16:00.


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