В Кении бегемот загрыз туриста

В Кении бегемот напал на 66-летнего туриста с Тайваня. Мужчина пытался сфотографировать животное, передает «
Инцидент произошел на озере Найваша. Известно, что пенсионер подошел слишком близко к бегемоту, тот отреагировал моментально и укусил туриста в область грудной клетки. От полученных травм мужчина скончался.
Животное также напало и на 62-летнего приятеля погибшего, который «отделался небольшими травмами и синяками».
После случившегося туристов призвали не приближаться к бегемотам и не кормить их.