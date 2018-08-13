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10:51, 13 августа 2018 81
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В Кении бегемот загрыз туриста

В Кении бегемот загрыз туриста

В Кении бегемот напал на 66-летнего туриста с Тайваня. Мужчина пытался сфотографировать животное, передает «РИА Новости».

Инцидент произошел на озере Найваша. Известно, что пенсионер подошел слишком близко к бегемоту, тот отреагировал моментально и укусил туриста в область грудной клетки. От полученных травм мужчина скончался.

Животное также напало и на 62-летнего приятеля погибшего, который «отделался небольшими травмами и синяками».

После случившегося туристов призвали не приближаться к бегемотам и не кормить их.


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