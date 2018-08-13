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10:03, 13 августа 2018 130
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Рязанские школьники прошли подготовку к олимпиадам в лагере МФТИ

Рязанские школьники прошли подготовку к олимпиадам в лагере МФТИ

Рязанские школьники прошли подготовку к олимпиадам по научным, технологическим и инженерным предметам в лагере МФТИ. Смены проходили на кампусе Физтеха в Подмосковье и Казанского федерального университета с 10 июня по 11 августа.

Всего в обучении участвовали 700 школьников из 7-11 классов 161 города и всех регионов России, а также 11 стран: США, Великобритании, Франции, Китая, Республики Кореи, Молдавии.

«На Олимпиадных школах участники в интенсивном режиме и в условиях здоровой конкуренции получают опыт решения олимпиадных задач. Треть наших выпускников побеждают на различных этапах олимпиад, некоторые доходят до международного уровня», — рассказа основатель школ МФТИ Алексей Малеев.

Рязанцы вместе с другими участниками смен занимались у преподавателей из МФТИ, МГУ имени Ломоносова, НИУ ВШЭ, СПбГУ, КФУ, Северо-Восточного университета Бостона (США), Университета имени Бар-Илана (Израиль), Ecole Polytechnique, института Vedecom (Франция).

Школьники узнали о геномной инженерии, машинном обучении и технологическом предпринимательстве от спикеров из Mail.ru Group, Яндекса, РАН, «Кота Шредингера».

Для следующего набора на Олимпиадные школы МФТИ в период зимних каникул подготовят новую учебную программу.


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Академия тенниса имени Озерова — один из крупнейших центров подготовки теннисистов в России. В ее стенах тренируются более 250 спортсменов разных возрастов, в том числе десять членов национальной сборной Российской Федерации по теннису и большинство членов сборной Рязанской области.

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