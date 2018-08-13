Рязанца ограбил выпивавший с ним на остановке туляк

Рязанца ограбил уроженец Тульской области, который выпивал вместе с ним на остановке. Об этом сообщила
30-летний пострадавший рассказал полицейским, что инцидент произошел на остановке «Мервинская» около четырех часов утра. Пьяные мужчины поссорились, после чего случайный знакомый рязанца похитил его рюкзак с деньгами и телефоном и скрылся.
Полицейские установили личность злоумышленника, им оказался 43-летний туляк, временно проживающий в Рязани. Оказалось, что мужчина находился в федеральном розыске за кражу в Клепиковском районе.
Подозреваемого арестовали, в отношении него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ.