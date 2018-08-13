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13:22, 13 августа 2018 456
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Рязанца ограбил выпивавший с ним на остановке туляк

Рязанца ограбил выпивавший с ним на остановке туляк

Рязанца ограбил уроженец Тульской области, который выпивал вместе с ним на остановке. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

30-летний пострадавший рассказал полицейским, что инцидент произошел на остановке «Мервинская» около четырех часов утра. Пьяные мужчины поссорились, после чего случайный знакомый рязанца похитил его рюкзак с деньгами и телефоном и скрылся.

Полицейские установили личность злоумышленника, им оказался 43-летний туляк, временно проживающий в Рязани. Оказалось, что мужчина находился в федеральном розыске за кражу в Клепиковском районе.

Подозреваемого арестовали, в отношении него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ.


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