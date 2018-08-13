После подорожания доллара в России на треть выросли продажи авиабилетов за границу

После снижения курса рубля в период с 8 по 12 августа в России на треть выросли продажи авиабилетов за границу, передает РИА «
Руководитель пресс-службы сервиса по продаже билетов Biletix Григорий Луговой пояснил, что по внутрироссийским направлениям никаких скачков не наблюдается.
«8-12 августа только плюс 2% к среднему показателю продаж 1-7 августа. Таким образом, туристы стремятся забронировать авиабилеты по международным направлениям заранее», — отметил он.
Эксперты Biletix отметили, что курс валют напрямую влияет на стоимость перелетов на рейсах российских авиакомпаний по международным направлениям, а также на рейсах иностранных авиакомпаний из-за того, что все расчеты между участниками авиатранспортного рынка происходят в валюте по внутреннему курсу Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).
Начиная с 8 августа нацвалюта России