На подлете к российской авиабазе в Сирии сбили два беспилотника

На подлете к российской авиабазе Хмеймим в Сирии сбили два беспилотника. Их запустили боевики с территории идлибской зоны деэскалации, передает «
По словам начальника Центра по примирению враждующих в Сирии генерал-майора Алексея Цыганкова, воздушные цели уничтожили средствами ПВО базы на безопасном удалении. «Пострадавших и материального ущерба нет. Российская авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме», — сообщил Цыганков.
Напомним, авиабаза Хмеймим расположена в провинции Латакия. На ней с осени 2015 года базируется группировка ВКС России, участвующая в операции против незаконных вооруженных формирований и террористов ИГИЛ (запрещенная на территории РФ организация).