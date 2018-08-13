На Крымском мосту установили новый рекорд интенсивности движения

В воскресенье, 12 августа, на Крымском мосту зафиксировали новый рекорд суточного трафика. За 24 часа по нему проехали 33 359 транспортных средств в обе стороны, передает «
Отмечается, что 17,9 тысячи автомобилей направлялись в сторону Крыма.
Предыдущие два рекорда по интенсивности движения устанавливали 15 июля и 5 августа, когда над Керченским проливом проехали 31,5 тысячи и 32,4 тысячи транспортных средств.
Крымский мост рассчитан на пропуск 40 тысяч автомобилей в сутки.
Фото с сайта «Крымский мост»