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13:50, 13 августа 2018 1 332
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Конфликт водителей в центре Рязани попал на видео

Конфликт водителей в центре Рязани попал на видео

Конфликт водителей в центре Рязани попал на видео. Его опубликовали в группе «Дороги Рязани».

На записи видно, как Mercedes останавливается на перекрестке улицы Маяковского и Первомайского проспекта, перекрывая проезд другим, затем проезжает на «красный». На следующем перекрестке автомобиль перекрывает средний ряд, после чего водитель с пассажирами идут «разбираться».

По свидетельству очевидцев в группе «Подслушано у водителей в Рязани», девушка и двое мужчин, ехавших в «Мерседесе», напали на один из автомобилей, который просигналил им на прошлом перекрестке: они разбили стекло, а девушка пыталась оторвать зеркало заднего вида. Остановить происходящее помогли прохожие. Очевидец утверждает, что люди вызывали полицию, но никто не приехал.

В пресс-службе УМВД RZN.info сообщили, что обращений не поступало.


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