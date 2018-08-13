Конфликт водителей в центре Рязани попал на видео. Его опубликовали в группе «
На записи видно, как Mercedes останавливается на перекрестке улицы Маяковского и Первомайского проспекта, перекрывая проезд другим, затем проезжает на «красный». На следующем перекрестке автомобиль перекрывает средний ряд, после чего водитель с пассажирами идут «разбираться».
По свидетельству очевидцев в группе «Подслушано у водителей в Рязани», девушка и двое мужчин, ехавших в «Мерседесе», напали на один из автомобилей, который просигналил им на прошлом перекрестке: они разбили стекло, а девушка пыталась оторвать зеркало заднего вида. Остановить происходящее помогли прохожие. Очевидец утверждает, что люди вызывали полицию, но никто не приехал.
В пресс-службе УМВД RZN.info сообщили, что обращений не поступало.