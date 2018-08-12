В пятиэтажке в Горроще произошел пожар

Вечером в воскресенье, 12 августа, на улице Ленинского комсомола произошел пожар в доме №40. На место выезжали пожарные и скорая.
В пресс-службе регионального ГУ МЧС не смогли дать подробную информацию.
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Вечером в воскресенье, 12 августа, на улице Ленинского комсомола произошел пожар в доме №40. На место выезжали пожарные и скорая.
В пресс-службе регионального ГУ МЧС не смогли дать подробную информацию.
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Хотя дата не круглая — 923-летие, но праздник получился на славу.