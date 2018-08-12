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17:21, 12 августа 2018 132
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В Новомичуринске у многодетного отца «изуродовали» капот машины и украли аккумулятор

В Новомичуринске у многодетного отца «изуродовали» капот машины и украли аккумулятор

В Новомичуринске у многодетного отца «изуродовали» капот машины и украли аккумулятор и магнитолу, сообщает издательство «Пресса».

Мужчина припарковал автомобиль у подъезда на улице Комсомольской. Утром он заметил, что кто-то вскрыл капот и забрался в салон.

«Хороший был приемник, сами представьте, что чувствую сейчас, — рассказал Валерий. — Конечно, купил новый — 3 800 в нашей многодетной семье были бы не лишними (у мужчины и его супруги три дочери), и капот изуродовали — это еще деньги не ремонт».

В полиции отметили, что это не первая подобная кража за последнее время.


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