В Новомичуринске у многодетного отца «изуродовали» капот машины и украли аккумулятор и магнитолу, сообщает издательство «
Мужчина припарковал автомобиль у подъезда на улице Комсомольской. Утром он заметил, что кто-то вскрыл капот и забрался в салон.
«Хороший был приемник, сами представьте, что чувствую сейчас, — рассказал Валерий. — Конечно, купил новый — 3 800 в нашей многодетной семье были бы не лишними (у мужчины и его супруги три дочери), и капот изуродовали — это еще деньги не ремонт».
В полиции отметили, что это не первая подобная кража за последнее время.