В Италии медсестра завещала своей больнице 600 тысяч евро

В итальянском городе Триест медсестра Мария Болонья завещала своей больнице 600 тысяч евро, передает РИА «
Женщина скончалась в прошлом году в возрасте 95 лет. После смерти сына и мужа она решала оставить свои накопления больнице, в которой проработала всю жизнь.
На оформление документов ушло несколько месяцев, но в итоге медучреждение получило деньги. Их потратят на строительство нового гардероба на 450 шкафчиков, оборудование для отделения по переливанию крови для лечения инфекционных заболеваний и ремонт столовой и входа в больницу.