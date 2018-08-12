В День ВВС Любимов вспомнил о достижениях рязанцев в авиации

Николай Любимов поздравил рязанцев с Днем Военно-воздушных сил России. Об этом сообщил
Губернатор отметил, что в регионе «с большим уважением» относятся к летчикам.
Он вспомнил о Центре боевого применения и переучивания летного состава дальней авиации, где военнослужащие повышают профессиональные навыки, и назвал его одним из лучшим подразделений в стране.
Любимов также подчеркнул, что Рязанская область уже неоднократно становилась местом международного конкурса «
По словам главы региона, «особый вклад» в развитие военной авиации вносят и работники рязанского 360 Авиационного ремонтного завода, который входит в число крупнейших профильных предприятий оборонного комплекса России.
«Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, только чистого неба и успехов в достижении самых высоких результатов в службе на благо Рязанской области и всей нашей великой страны», — сказал Любимов.