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9:01, 12 августа 2018 623
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В День ВВС Любимов вспомнил о достижениях рязанцев в авиации

В День ВВС Любимов вспомнил о достижениях рязанцев в авиации

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Николай Любимов поздравил рязанцев с Днем Военно-воздушных сил России. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Губернатор отметил, что в регионе «с большим уважением» относятся к летчикам.

Он вспомнил о Центре боевого применения и переучивания летного состава дальней авиации, где военнослужащие повышают профессиональные навыки, и назвал его одним из лучшим подразделений в стране.

Любимов также подчеркнул, что Рязанская область уже неоднократно становилась местом международного конкурса «Авиадартс».

По словам главы региона, «особый вклад» в развитие военной авиации вносят и работники рязанского 360 Авиационного ремонтного завода, который входит в число крупнейших профильных предприятий оборонного комплекса России.

«Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, только чистого неба и успехов в достижении самых высоких результатов в службе на благо Рязанской области и всей нашей великой страны», — сказал Любимов.


© RZN.info

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