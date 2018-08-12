В воскресенье, 12 августа, скончался актер Анатолий Узденский. Ему было 66 лет, сообщил
«Его имя было широко известно далеко за пределами Новосибирска, где Анатолия Ефимовича буквально боготворили зрители, и где в театре „Старый дом“ он блистательно сыграл главные свои роли», — отметили коллеги актера.
Узденский сыграл в спектаклях «Джентльмен», «Шарманка», «Подлинная история М. Готье», «Три товарища», «Виндзорские насмешницы». Он известен ролями в сериалах «Убойная сила», «Ментовские войны», «Улицы разбитый фонарей» и «Каменская».
О времени и дате прощания с артистом объявят позже.
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