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18:15, 12 августа 2018 221
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Скончался актер Анатолий Узденский

Скончался актер Анатолий Узденский

В воскресенье, 12 августа, скончался актер Анатолий Узденский. Ему было 66 лет, сообщил сайт театра «Современник», где играл артист.

«Его имя было широко известно далеко за пределами Новосибирска, где Анатолия Ефимовича буквально боготворили зрители, и где в театре „Старый дом“ он блистательно сыграл главные свои роли», — отметили коллеги актера.

Узденский сыграл в спектаклях «Джентльмен», «Шарманка», «Подлинная история М. Готье», «Три товарища», «Виндзорские насмешницы». Он известен ролями в сериалах «Убойная сила», «Ментовские войны», «Улицы разбитый фонарей» и «Каменская».

О времени и дате прощания с артистом объявят позже.

Фото с сайта театра «Современник»


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