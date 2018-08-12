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13:44, 12 августа 2018 94
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Рязанские альпинисты поднялись на самую высокую точку Западной Европы. Видео

Рязанские альпинисты поднялись на самую высокую точку Западной Европы. Видео

Рязанские альпинисты добрались до самой высокой точки Западной Европы — горы Монблан в Италии. Об этом в сюжете сообщил телеканал «Город».

Как рассказал член правления рязанской федерации альпинизма Алексей Лихобабин, который сейчас находится в Альпах, система безопасности в Европе значительно отличается от «нашей».

До вершины Монблана дошли не все участники. В группе было девять человек, двое из них сошли с маршрута.

В воскресенье, 12 августа, Алексей Лихобабин планирует уехать во Францию и подняться на Монблан с другой стороны.


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