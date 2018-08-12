Рязанцы вновь пожаловались Любимову на запах гари

В соцсетях вновь появились записи рязанцев, которые жалуются на запах гари, появляющийся в вечернее и ночное время. Как отметила одна из горожанок, ситуация достигла «апогея».
«Уже много раз писали про запах на Московском, но сегодня был апогей происходящего. В четыре утра проснулась от удушающего запаха, со слезящимися глазами и тошнотой. Пришлось собрать вещи и уехать с грудным ребенком на дачу в 5 утра. А как быть тем, кому некуда уехать?», — написала рязанка.
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Напомним, жалобы рязанцев и собранные минприроды
Рязанцы около недели
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