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11:04, 12 августа 2018 347
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Рязанцы вновь пожаловались Любимову на запах гари

Рязанцы вновь пожаловались Любимову на запах гари

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В соцсетях вновь появились записи рязанцев, которые жалуются на запах гари, появляющийся в вечернее и ночное время. Как отметила одна из горожанок, ситуация достигла «апогея».

«Уже много раз писали про запах на Московском, но сегодня был апогей происходящего. В четыре утра проснулась от удушающего запаха, со слезящимися глазами и тошнотой. Пришлось собрать вещи и уехать с грудным ребенком на дачу в 5 утра. А как быть тем, кому некуда уехать?», — написала рязанка.

На странице губернатора также появилось много новых записей от горожан, которые пожаловались на едкий запах в ночь на воскресенье, 12 августа.

Напомним, жалобы рязанцев и собранные минприроды данные, в том числе анализ проб воздуха, передали в военную прокуратуру Рязанского гарнизона.

Рязанцы около недели жаловались на запах гари. В ГУ МЧС по Рязанской области сообщали, что у бывшей птицефабрики тлеет куриный помет. Для его тушения привлекли вертолет Ми-26.

Кучи навоза располагаются не на территории бывшей птицефабрики, а в трех километрах от нее в сторону поля. Представитель ГУ МЧС рассказал корреспонденту RZN.info, что помет загорелся не из-за солнца: кто-то поджег траву или сами кучи.


© RZN.info

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