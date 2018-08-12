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18:41, 12 августа 2018 127
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Россияне выиграли пять золотых медалей на чемпионате Европы по прыжкам в воду

Россияне выиграли пять золотых медалей на чемпионате Европы по прыжкам в воду

Фото: Pixabay.com

Сборная России выиграла пять золотых медалей на чемпионате Европы по прыжкам в воду. Соревнования в Эдинбурге завершились в воскресенье, 12 августа, передает ТАСС.

На турнире разыграли 13 комплектов медалей. У россиян 12 медалей, у британцев 10 (четыре золота, пять серебряных и одна бронзовая награда), у немцев — восемь (одно «золото», два «серебра» и пять бронзовых медалей).

Александр Бондарь стал лучшим в прыжках с десятиметровой вышки, а Мария Полякова — в прыжках с метрового трамплина. Бондарь и Виктор Минибаев заняли первое место в синхронных прыжках с вышки, а Никита Шлейхер и Юлия Тимошинина — в синхронных прыжках с вышки в миксте. Также в синхронных прыжках с трехметрового трамплина победу одержали Илья Захаров и Евгений Кузнецов.

«Серебро» у Шлейхер (вышка), Захаров (трехметровый трамплин), Надежда Бажина (метровый трамплин). Также вторыми в синхронных прыжках с вышки стали Екатерина Беляева и Тимошинина.

Тимошинина и Кузнецов выиграли «бронзу» в командных соревнованиях, Бажина и Кристина Ильиных — в синхронных прыжках с трехметрового трамплина, Кузнецов — в прыжках с трехметрового трамплина.

Последний раз сборная выигрывала пять золотых медалей на чемпионате Европы в Берлине в 2014 году, но в сумме тогда было восемь наград.

Успешнее всего россияне выступили в Хельсинки в 2000 году. Тогда у сборной семь золотых, две серебряные и четыре бронзовые медали.


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