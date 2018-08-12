Подписана конвенция о правовом статусе Каспийского моря

Главы стран Каспийской пятерки подписали конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. Подписи поставили президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и президент Ирана Хасан Роухани, передает РИА «
Эксперты назвали документ конституцией Каспийского моря.
Согласно конвенции, основная площадь водной поверхности остается в общем пользовании сторон. Дно и недра делятся на участки по договоренности между ними на основе международного права.
Правила, согласованные сторонами, устанавливают порядок судоходства, рыболовства, научных исследований и прокладки магистральных трубопроводов.
На Каспии фиксируется неддопустимым присутствие вооруженных сил внерегиональных держав. За безопасность на море и управление ресурсами отвечают пять прикаспийских государств.
Главной заслугой конвенции считается то, что она закрепить принципы в документе, обязательном для исполнения.
Вопрос о правовом статусе прорабатывали с 1996 года. Сложности были связаны с распадом СССР, с признанием Каспия озером или морем.
Как отметили эксперты, конвенция является примером того, как можно дипломатическими усилиями решить сложные, долготекущие, потенциально опасные проблемы в многостороннем формате.