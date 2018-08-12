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14:14, 12 августа 2018 740
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Подписана конвенция о правовом статусе Каспийского моря

Подписана конвенция о правовом статусе Каспийского моря

Главы стран Каспийской пятерки подписали конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. Подписи поставили президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и президент Ирана Хасан Роухани, передает РИА «Новости».

Эксперты назвали документ конституцией Каспийского моря.

Согласно конвенции, основная площадь водной поверхности остается в общем пользовании сторон. Дно и недра делятся на участки по договоренности между ними на основе международного права.

Правила, согласованные сторонами, устанавливают порядок судоходства, рыболовства, научных исследований и прокладки магистральных трубопроводов.

На Каспии фиксируется неддопустимым присутствие вооруженных сил внерегиональных держав. За безопасность на море и управление ресурсами отвечают пять прикаспийских государств.

Главной заслугой конвенции считается то, что она закрепить принципы в документе, обязательном для исполнения.

Вопрос о правовом статусе прорабатывали с 1996 года. Сложности были связаны с распадом СССР, с признанием Каспия озером или морем.

Как отметили эксперты, конвенция является примером того, как можно дипломатическими усилиями решить сложные, долготекущие, потенциально опасные проблемы в многостороннем формате.


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