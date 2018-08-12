На ранившего двух полицейских в Москве мужчину завели дело

На мужчину, ранившего двух полицейских на юго-востоке Москвы, завели уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов, применение насилия в отношении представителя власти», передает РИА «
Ночью 11 августа полицейским сообщили о попытке кражи из магазина на Волгоградском проспекте. Во время задержания мужчина нанес двум полицейским раны острым предметом. Они применили табельное оружие. Оперативников и нападавшего госпитализировали. Один из полицейских находится в тяжелом состоянии.
Следователи будут работать с правонарушителем после того, как им разрешат медики.