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20:15, 12 августа 2018 135
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На ранившего двух полицейских в Москве мужчину завели дело

На ранившего двух полицейских в Москве мужчину завели дело

На мужчину, ранившего двух полицейских на юго-востоке Москвы, завели уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов, применение насилия в отношении представителя власти», передает РИА «Новости».

Ночью 11 августа полицейским сообщили о попытке кражи из магазина на Волгоградском проспекте. Во время задержания мужчина нанес двум полицейским раны острым предметом. Они применили табельное оружие. Оперативников и нападавшего госпитализировали. Один из полицейских находится в тяжелом состоянии.

Следователи будут работать с правонарушителем после того, как им разрешат медики.


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