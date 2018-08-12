На аэродроме в Дягилеве открыли памятник одиннадцати летчикам-героям

В субботу, 11 августа, на аэродроме в Дягилеве открыли памятник одиннадцати летчикам 203-го Гвардейского Орловского полка, передает РИА «
Монумент появился в честь 77 лет с первого боевого вылета полка и 106-й годовщины создания Военно-воздушных сил.
203-й Гвардейский Орловский полк — единственное формирование в составе Дальней авиации, включающее в себя самолеты-топливозаправщики Ил-78. Во время Великой Отечественной войны одиннадцать летчиков полка получили звания Героя Советского Союза.
Почетное наименование полку присвоили в 1944 году после успешной бомбардировки Орла в ходе Курской битвы.
После распада СССР числившиеся за 203-м полком Ту-22 перегнали на базу разделки. Знамя, номер и почетное наименование «Орловский» передали расформированному 1230-му полку самолетов-заправщиков. В 2009 году полк прекратил существование по приказу министра обороны. В 2013 году его восстановили.
Напомним, в субботу в Дягилеве
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