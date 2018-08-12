Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:34, 12 августа 2018 93
 0    0

Мать Ольги Бузовой обокрали на шесть миллионов рублей

Мать Ольги Бузовой обокрали на шесть миллионов рублей

Мать Ольги Бузовой обокрали на шесть миллионов рублей. Неизвестный забрался в квартиру женщины в Петербурге и забрал драгоценности и валюту, передает РИА «Новости».

Заместитель главврача стоматологической поликлиники №17 Петроградского района 58-летняя Ирина Бузова написала заявление в полицию. По данным источника в правоохранительных органах, злоумышленник выдавил москитную сетку в открытом окне на пятом этаже дома по набережной реки Карповки.

«Согласно заявлению матери Ольги Бузовой, из квартиры пропали девять тысяч евро, десять тысяч долларов США, ювелирные изделия и наручные часы. Общий ущерб составил около шести миллионов рублей», — сказал источник.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК («Кража»).

В настоящее время полицией приняты все необходимые меры к розыску и задержанию злоумышленников", — говорится в сообщении ведомства.


Наши родители, бабушки и дедушки – это люди, которые вложили в нас самое лучшее, которые нас воспитали🙏🏻 Считаю, что мы должны поддерживать их и помогать. И прежде всего финансово. На кого им еще положиться? Для меня семья - это ценность! И пока у меня будет возможность, я буду всегда им помогать. Вы же помните мою бабушку, ну разве возможно ее оставить без нового платьишка или костюмчика… а на помадку новую! #девочкитакиедевочки 👸🏻😻 А когда вы последний раз с бабушкой или дедушкой разговаривали? 👵🏼👴🏻

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
16:34, 12 августа 2018
Мать Ольги Бузовой обокрали на шесть миллионов рублей
12:44, 12 августа 2018
В Дягилеве сгорела квартира в четырехэтажке. Видео
8:31, 12 августа 2018
На пожаре в центре Рязани никто не пострадал
19:43, 11 августа 2018
Опубликовано видео с мотоциклистом, перевернувшимся в Рязани после встречи с ДПС 3
19:21, 11 августа 2018
На пересечении Новой и Касимовского шоссе столкнулись две «легковушки»
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
4 дня назад
«К сожалению, день рождения только раз в году». Как Рязань отметила 923-летие

«К сожалению, день рождения только раз в году». Как Рязань отметила 923-летие

Хотя дата не круглая — 923-летие, но праздник получился на славу.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:25, 2 августа 2018 66 866
Парашютисты, техника и «Синева». В Рязани отметили День ВДВ
20:45, 4 августа 2018 28 239
На площади Ленина прошла выставка ретро-автомобилей. Фото
14:32, 4 августа 2018 25 673
Ливень эмоций. Под Рязанью в четвертый раз прошел «Авиамикс». Фото
19:56, 29 июля 2018 20 261
В Москве три сестры зарезали отца, отомстив за «моральные страдания»
14:54, 9 августа 2018 20 124
Появились фото с места аварии с четырьмя погибшими в Ряжском районе
Все новости
Голосования

Вы покупаете цифровой контент?

Окончание опроса: 15.08.2018
Архив голосований
Форум