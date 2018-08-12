Мать Ольги Бузовой обокрали на шесть миллионов рублей. Неизвестный забрался в квартиру женщины в Петербурге и забрал драгоценности и валюту, передает РИА «
Заместитель главврача стоматологической поликлиники №17 Петроградского района 58-летняя Ирина Бузова написала заявление в полицию. По данным источника в правоохранительных органах, злоумышленник выдавил москитную сетку в открытом окне на пятом этаже дома по набережной реки Карповки.
«Согласно заявлению матери Ольги Бузовой, из квартиры пропали девять тысяч евро, десять тысяч долларов США, ювелирные изделия и наручные часы. Общий ущерб составил около шести миллионов рублей», — сказал источник.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК («Кража»).
В настоящее время полицией приняты все необходимые меры к розыску и задержанию злоумышленников", — говорится в сообщении ведомства.
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