Елатомскому детскому дому-интернату подарили «ГАЗель»

Елатомскому детскому дому-интернату для умственно отсталых детей подарили «ГАЗель». Машину и игрушки купили молодые предприниматели. На их деньги также отремонтировали две комнаты и заменили полы, сообщило издательтсов «
«Все мы живем ради своих детей, — сказал руководитель ассоциации предпринимателей Павел Яковлев. — Очень горько видеть, когда малыши страдают. Хочется улучшить быт ребятишек, которые так нуждаются в уходе и заботе. Сегодня мы передаем учреждению микроавтобус, который будет служить для перевозки детей в лагерь, на культурные объекты, то есть их социализации».
Елатомский детский дом-интернат — единственный в регионе, где живут дети с глубокими органическими поражениями центральной нервной системы. Он рассчитан на 103 места. Сейчас там воспитывают 99 детей в трех отделениях: психолого-педагогическом, медико-социальном и милосердия. Здание интерната построили в 1939 году, ему нужен ремонт.