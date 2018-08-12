Эксперты составили рейтинг самых ненадежных смартфонов

Эксперты назвали список самых ненадежных смартфонов. В рейтинге представлены модели на Android, устройства на iOS в нем почти не учтены, передает «
Худший показатель оказался у смартфонов компании Samsung. Как отметили эксперты, количество сбоев и неполадок в устройствах южнокорейского производителя достигает 27,5%.
На втором мести оказались смартфоны Xiaomi. Количество сбоев у аппаратов оценили в 14%. Третью строку заняла Motorola с 9,5% поломок. На четвертом месте — Huawei, а на пятом — смартфоны InFocus.
Среди смартфонов Apple в рейтинг «проблемных» попали iPhone 6 и iPhone 6S.