В США разбился угнанный из аэропорта пассажирский самолет

В США разбился пассажирский самолет, угнанный из аэропорта Сиэтла, передает РИА « Новости ».

На борту Bombardier Dash 8 Q400 не было пассажиров. Несанкционированный вылет самолета произвел сотрудник авиакомпании Alaska Airlines. На перехват отправили два истребителя F-15. Военные летчики старались увести лайнер в безлюдную зону. В результате самолет разбился рядом с островом Кетро. Представители аэропорта уточнили, что это произошло не из-за истебителей.

В полиции угон самолета не связали с терроризмом.

Some dude stole a plane from #Seatac (Allegedly), did a loop-the-loop, ALMOST crashed into #ChambersBay, then crossed in front of our party, chased by fighter jets and subsequently crashed. Weird times. pic.twitter.com/Ra4LcIhwfU