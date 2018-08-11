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10:04, 11 августа 2018 407
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Рязанское кафе «От заката до рассвета» вновь закрыли за антисанитарию

Рязанское кафе «От заката до рассвета» вновь закрыли за антисанитарию

Фото: Pixabay.com

Рязанское кафе «От заката до рассвета» вновь закрыли за антисанитарию. Об этом в пятницу, 10 августа, сообщила пресс-служба Железнодорожного райсуда.

Инспекторы Роспотребнадзора проверили кафе предпринимателя Мамедова Илгара Ахад-оглы. В заведении нашли многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения.

По решению суда «От заката до рассвета» закрыли на 30 суток. Постановление еще не вступило в законную силу.

Напомним, в прошлом году это кафе также временно закрывали из-за антисанитарии.


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