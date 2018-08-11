Рязанское кафе «От заката до рассвета» вновь закрыли за антисанитарию. Об этом в пятницу, 10 августа, сообщила пресс-служба Железнодорожного райсуда.
Инспекторы Роспотребнадзора проверили кафе предпринимателя Мамедова Илгара Ахад-оглы. В заведении нашли многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения.
По решению суда «От заката до рассвета» закрыли на 30 суток. Постановление еще не вступило в законную силу.
Напомним, в прошлом году это кафе также временно