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14:54, 11 августа 2018 51
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Опубликованы переговоры диспетчеров и угонщика самолета в США

Опубликованы переговоры диспетчеров и угонщика самолета в США

Фото: Pixabay.com

Газета Seattle Times опубликовала расшифровку переговоров диспетчеров и угонщика самолета в американском Сиэтле. Лайнер потерпел крушение через 15 минут после начала полета, передает РИА «Новости».

29-летний механик авиакомпании Horizon Air угнал самолет, чтобы «ощутить в небе момент безмятежности». Он шутил, что ему предложат работать пилотом, если он успешно приземлится, но потом признался в том, что не знает, как это сделать.

«Я вообще-то не планировал приземляться», — сказал он.

Мужчина переживал, что из-за недостатка топлива у самолета взорвется двигатель.

«Есть много людей, для которых я важен. Они расстроятся, когда узнают о том, что я сделал. Я бы хотел попросить у каждого из них прощения. Я всего лишь сломленный парень», — отметил он.

Диспетчеры и командир воздушного судна пытались помочь угонщику посадить самолет и отговаривали его от выполнения опасных маневров.

Перед крушением самолета мужчина выразил надежду, что происшествие «не испортит день» диспетчерам.

Ранее появилось видео крушения лайнера.


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