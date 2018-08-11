Опубликованы переговоры диспетчеров и угонщика самолета в США

Газета
29-летний механик авиакомпании Horizon Air угнал самолет, чтобы «ощутить в небе момент безмятежности». Он шутил, что ему предложат работать пилотом, если он успешно приземлится, но потом признался в том, что не знает, как это сделать.
«Я вообще-то не планировал приземляться», — сказал он.
Мужчина переживал, что из-за недостатка топлива у самолета взорвется двигатель.
«Есть много людей, для которых я важен. Они расстроятся, когда узнают о том, что я сделал. Я бы хотел попросить у каждого из них прощения. Я всего лишь сломленный парень», — отметил он.
Диспетчеры и командир воздушного судна пытались помочь угонщику посадить самолет и отговаривали его от выполнения опасных маневров.
Перед крушением самолета мужчина выразил надежду, что
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