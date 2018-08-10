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10:13, 10 августа 2018 328
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В Старожилове ехавший без «прав» 18-летний мотоциклист попал в аварию

В Старожилове ехавший без «прав» 18-летний мотоциклист попал в аварию

Фото: УМВД по Рязанской области

В Старожилове ехавший без «прав» 18-летний мотоциклист попал в ДТП. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Авария произошла в четверг, 9 августа, около 20:10. По предварительной информации, 36-летний местный житель на Lada Granta, поворачивая налево на прилегающую дорогу, столкнулся с ехавшим по встречной полосе мотоциклом Zontes Tiger.

Пострадали сидевший за рулем двухколесного транспортного средства 18-летний молодой человек и его 14-летняя пассажирка. Их с травмами доставили в больницу.

«В ходе выяснения обстоятельств ДТП сотрудниками ГИБДД было выявлено, что мотоциклист не имеет права управления транспортными средствами, мотоцикл в установленном порядке не зарегистрирован, а правила использования мотошлема молодым человеком не соблюдались», — говорится в сообщении.


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