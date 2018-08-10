В Старожилове ехавший без «прав» 18-летний мотоциклист попал в аварию

В Старожилове ехавший без «прав» 18-летний мотоциклист попал в ДТП. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Рязанской области.
Авария произошла в четверг, 9 августа, около 20:10. По предварительной информации, 36-летний местный житель на Lada Granta, поворачивая налево на прилегающую дорогу, столкнулся с ехавшим по встречной полосе мотоциклом Zontes Tiger.
Пострадали сидевший за рулем двухколесного транспортного средства 18-летний молодой человек и его 14-летняя пассажирка. Их с травмами доставили в больницу.
«В ходе выяснения обстоятельств ДТП сотрудниками ГИБДД было выявлено, что мотоциклист не имеет права управления транспортными средствами, мотоцикл в установленном порядке не зарегистрирован, а правила использования мотошлема молодым человеком не соблюдались», — говорится в сообщении.