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15:14, 10 августа 2018 938
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В рязанском кардиодиспансере впервые в России удалили тромб без вскрытия грудной клетки

В рязанском кардиодиспансере впервые в России удалили тромб без вскрытия грудной клетки

Фото: Pixabay.com

В рязанском кардиодиспансере впервые в России провели операцию по удалению тромба без вскрытия грудной клетки. Об этом сообщил областной минздрав.

У 58-летнего пациента после тромболизиса обнаружили флотирующий тромб в правом предсердии. «Сразу же встал вопрос о переводе пациента в федеральный центр на открытую кардиохирургическую операцию по удалению тромба из правых отделов сердца», — рассказал главный врач кардиодиспансера Александр Данилов. Он отметил, что существовал крайне высокий риск транспортировки пациента, поскольку тромб в любой момент мог оторваться, что привело бы к смерти.

Врачи решили справиться своими силами — использовать тромбэкстрактор отечественной разработки «Трэкс», предназначенный для удаления тромбов из нижней полой вены.

Операцию провел завотделением рентгено-хирургических методов диагностики и лечения РОККД Сергей Бирюков. «Через небольшой разрез внутренней вены на шее прибор был заведен в правое предсердие. Но тромб не удалось захватить сразу тромбэкстрактором, пришлось сделать несколько попыток, чтобы, наконец, полностью извлечь наружу», — рассказал Бирюков.

На контрольной эхокардиографии остатков тромба не обнаружено. Пациента перевели из реанимации в палату для продолжения консервативной терапии.


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