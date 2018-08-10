В рязанском горпарке пройдет «Акустический день»

В субботу, 11 августа, в рязанском горпарке на улице Ленина в рамках проекта «Арт-субботник» пройдет «Акустический день». Об этом сообщила администрация Рязани.
Перед публикой выступят молодые авторы-исполнители и гитаристы. Свое творчество в этот вечер представят мастер фингерстайла Дмитрий Устинов, автор-исполнитель и резидент арт-проекта «Подвалье» Александр Логунов, начинающий автор-исполнитель и победительница областного этапа «Студенческой весны-2018» Kimmie.
Кроме того, на сцену выйдут группа SantaMina и исполнительница Татьяна Клемешева. В программе прозвучат как авторские композиции, так и хиты современных музыкантов.
Начало в 18:00.