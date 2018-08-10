В Рязани ищут очевидцев двух смертельных ДТП. Об этом
Первая авария произошла 23 июня примерно в 10:55 на улице Прижелезнодорожной. Hyundai Solaris
29 июня примерно в 18:25 минут на 195-ом километре автодороги М5 «Урал» Kia Optima выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком Mercedes с полуприцепом, который опрокинулся и загорелся. 54-летний водитель легковушки скончался на месте, его 52-летняя пассажирка и 33-летний водитель грузовика попали в больницу.
Очевидцев просят обратиться в отдел №4 Следственной части СУ УМВД по адресу: улица Фирсова, дом № 12, корпус 1 или по телефону 29-74-99.