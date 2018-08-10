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12:54, 10 августа 2018 182
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В Рязани ищут очевидцев двух смертельных ДТП

В Рязани ищут очевидцев двух смертельных ДТП

В Рязани ищут очевидцев двух смертельных ДТП. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Первая авария произошла 23 июня примерно в 10:55 на улице Прижелезнодорожной. Hyundai Solaris выехал на «встречку» и врезался в Isuzu Giga. Водитель первой машины погиб на месте.

29 июня примерно в 18:25 минут на 195-ом километре автодороги М5 «Урал» Kia Optima выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком Mercedes с полуприцепом, который опрокинулся и загорелся. 54-летний водитель легковушки скончался на месте, его 52-летняя пассажирка и 33-летний водитель грузовика попали в больницу.

Очевидцев просят обратиться в отдел №4 Следственной части СУ УМВД по адресу: улица Фирсова, дом № 12, корпус 1 или по телефону 29-74-99.


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