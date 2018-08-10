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9:21, 10 августа 2018 217
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В России собираются ужесточить ответственность за нарушения правил техосмотра

В России собираются ужесточить ответственность за нарушения правил техосмотра

Фото: Pixabay.com

В России собираются ужесточить ответственность за нарушения при прохождении технического осмотра транспортных средств. Соответствующий пакет законопроектов правительство внесло в Госдуму.

Новые поправки нацелены на борьбу с «серыми» диагностическими картами, которые выдают без фактического осмотра автомобилей.

В частности, процедуру обяжут фиксировать на видео, появится возможность оформлять диагностическую карту в электронном виде. Также введут требования к производственно-технической базе пункта техосмотра, контролирующий орган будет устанавливать пропускную способность пункта, чтобы можно было определить, сколько машин реально прошли ТО за определенный промежуток времени.

Кроме того, правительство предложило усилить административную ответственность для нарушающих правила технических экспертов и водителей, которые пользуются автомобилем без прохождения ТО.

При этом для предлагается ввести уголовную ответственность за проведение процедуры без аккредитации оператора технического осмотра.


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