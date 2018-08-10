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17:29, 10 августа 2018 83
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В Касимове предстанет перед судом мужчина, пытавшийся убить знакомого молотком

В Касимове предстанет перед судом мужчина, пытавшийся убить знакомого молотком

Фото: Pixabay.com

Касимовец предстанет перед судом за попытку убийства знакомого молотком. Об этом сообщило СУ СКР по Рязанской области. Преступление произошло 1 мая 2018 года. 59-летний касимовец попытался выгнать из дома 30-летнего знакомого, но гость не покидал жилище, поскольку был очень пьян.

«Разозлившись на такое поведение знакомого и желая наступления его смерти, обвиняемый нанес ему множественные удары молотком в область головы, причинив телесные повреждения, опасные для жизни. После чего, полагая, что своими действиями причинил смерть потерпевшему, с места преступления скрылся», — говорится в сообщении.

Потерпевшего удалось спасти: полицейские оказали первую помощь и доставили в больницу. Вскоре обвиняемый предстанет перед судом по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).


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