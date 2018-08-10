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16:59, 10 августа 2018 246
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У рязанской мэрии раскопали асфальт. Фото

У рязанской мэрии раскопали асфальт. Фото

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

В пятницу, 10 августа, рядом с администрацией Рязани раскопали асфальт. Рабочие начали ремонтировать теплотрасу. Они огородили территорию у дома №63 на улице Свободы и установили дорожные знаки, запрещающие проезд.

Работы продлятся до 24:00 13 августа.


Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

© RZN.info

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1 неделя назад
Академия тенниса имени Озерова. Чего добились на сегодняшний день?

Академия тенниса имени Озерова. Чего добились на сегодняшний день?

Академия тенниса имени Озерова — один из крупнейших центров подготовки теннисистов в России. В ее стенах тренируются более 250 спортсменов разных возрастов, в том числе десять членов национальной сборной Российской Федерации по теннису и большинство членов сборной Рязанской области.

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