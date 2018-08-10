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13:30, 10 августа 2018 128
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У рязанки украли кошелек из примерочной магазина в Александро-Невском

У рязанки украли кошелек из примерочной магазина в Александро-Невском

Фото: Pixabay.com

У рязанки украли кошелек из примерочной магазина в Александро-Невском. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

27-летняя жительница села Студенки оставила кошелек с банковскими картами и семью тысячами рублей в примерочной. Пока она ходила в торговый зал за вещами, кошелек украла неизвестная женщина. По записям камер видеонаблюдения установили, что это 31-летняя безработная из села Нижний Якимец. У нее нашли кошелек с частью денег.

Злоумышленницу задержали. На нее завели дело по части 2 статьи 158 УК («Кража»), по которой ей грозит до пяти лет тюрьмы.


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Академия тенниса имени Озерова. Чего добились на сегодняшний день?

Академия тенниса имени Озерова. Чего добились на сегодняшний день?

Академия тенниса имени Озерова — один из крупнейших центров подготовки теннисистов в России. В ее стенах тренируются более 250 спортсменов разных возрастов, в том числе десять членов национальной сборной Российской Федерации по теннису и большинство членов сборной Рязанской области.

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