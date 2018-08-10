У рязанки украли кошелек из примерочной магазина в Александро-Невском. Об этом
27-летняя жительница села Студенки оставила кошелек с банковскими картами и семью тысячами рублей в примерочной. Пока она ходила в торговый зал за вещами, кошелек украла неизвестная женщина. По записям камер видеонаблюдения установили, что это 31-летняя безработная из села Нижний Якимец. У нее нашли кошелек с частью денег.
Злоумышленницу задержали. На нее завели дело по части 2 статьи 158 УК («Кража»), по которой ей грозит до пяти лет тюрьмы.