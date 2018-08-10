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15:24, 10 августа 2018 2 036
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RZN.info публикует фоторепортаж с вечернего спортивного полета фестиваля «Небо России»

RZN.info публикует фоторепортаж с вечернего спортивного полета фестиваля «Небо России»

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

В четверг, 9 августа, участники 16-го фестиваля воздухоплавания «Небо России» совершили вечерний спортивный полет на аэростатах над областью.

Перед полетом воздухоплаватели собрались в штабе, расположенном в Рязанском институте развития образования. На брифинге они обсудили маршрут, получили задания и цветные маркеры для фиксации их выполнения. В завершении встречи судья соревнований Александр Маврин пожелал пилотам хорошего полета.

Более 20 команд стартовали в 18:40 в районе села Львов Рязанского района. Далее маршрут полета прошел на юг через аэродром Протасово деревни Коротково, Зубенки и завершился в районе поселка Искра.

Полет продлился около часа. За это время тепловые аэростаты поднялись вверх более чем на 1 200 метров.

Напомним, фестиваль открылся в четверг, 8 августа, в Монастырском саду кремля. Там же прошла прошла репетиция вечернего свечения воздушных шаров. Первый спортивный полет фестиваля «Небо России» завершился в Пронском районе.


Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

© RZN.info

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